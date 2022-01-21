Экс-нападающий «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо окончательно получил 9 лет тюрьмы

Бывший нападающий «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо будет внесен в список Интерпола для немедленного ареста и экстрадиции, если он покинет Бразилию.

Нападающий проиграл последнюю апелляцию против обвинения за групповое изнасилование 23-летней женщины в ночном клубе Милана.

Преступление произошло в 2013 году. В преступлении также обвиняют его друга Рикардо Фалько.

У Бразилии нет договора об экстрадиции с Италией, поэтому Робиньо не может быть силой возвращен на полуостров для отбытия приговора.

Италия требует, чтобы бразильские власти арестовали Робиньо, и он отсидел положенный срок в бразильской тюрьме.