Ибрагимович был вынужден покинуть поле из-за травмы ещё в первом тайме матча против «Ювентуса»

Начало поединка против «Ювентуса» выдалось для «Милана» не столь удачным, как на то могли рассчитывать «россонери». Команда не смогла воспользоваться своими немногочисленными моментами, а на 28-й минуте и вовсе потеряла основного нападающего.

Поле из-за травмы досрочно покинул Златан Ибрагимович, который не смог продолжить игру. Пока неизвестно, что именно потревожило шведского форварда. Вместо него на замену вышел Оливье Жиру. К слову, Ибрагимович только лишь недавно вернулся в основую группу миланцев.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. По состоянию на 33-ю минуту встречи счет на табло до сих пор не открыт.