Ибрагимович может пропустить до трех недель

Златан Ибрагимович был вынужден покинуть поле после получаса игры с «Ювентусом», нападающий «Милана» ушел, что называется, на своих двоих, но недовольная гримаса на его лице явно говорила о том, что серьезная боль причиняет ему слишком сильный дискомфорт.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, причиной могло быть ахиллесово сухожилие - оно нередко подводит Златана. Сроки возвращения на поле - от одной до трех недель, в зависимости от серьезности повреждения. Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что причиной травмы Ибры могло быть неважное качество поля.

- Он почувствовал боль, по его словам, причина - в плохом качестве поля, газон слишком жесткий. Я надеюсь, что он вернется в строй через несколько дней, - заявил Пиоли.