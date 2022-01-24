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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович может пропустить до трех недель

24 Января 2022 • 06:45 Комментировать
Милан
0:0
Ювентус
окончен

Златан Ибрагимович был вынужден покинуть поле после получаса игры с «Ювентусом», нападающий «Милана» ушел, что называется, на своих двоих, но недовольная гримаса на его лице явно говорила о том, что серьезная боль причиняет ему слишком сильный дискомфорт.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, причиной могло быть ахиллесово сухожилие - оно нередко подводит Златана. Сроки возвращения на поле - от одной до трех недель, в зависимости от серьезности повреждения. Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что причиной травмы Ибры могло быть неважное качество поля.

- Он почувствовал боль, по его словам, причина - в плохом качестве поля, газон слишком жесткий. Я надеюсь, что он вернется в строй через несколько дней, - заявил Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович
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