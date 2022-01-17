Кьеза будет прооперирован 19 января

Федерико Кьеза будет прооперирован в среду, 19 января, после чего начнется долгий период реабилитации. В этом сезоне форвард «Ювентуса» на поле уже точно не появится, и, при привычном раскладе, пропустил бы даже чемпионат мира. Но так как турнир в этом году состоится в начале зимы, Кьеза к тому моменту сумеет восстановиться, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Впрочем, пока что неясно, будет ли там сама сборная Италии - и то, что Кьеза не сможет помочь своей команде в стыковых матчах, также является большой проблемой для главного тренера сборной Роберто Манчини.

Операция на крестообразных связках будет проведена в австрийском городе Инсбрук, о чем мы уже сообщали ранее.