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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза будет прооперирован 19 января

17 Января 2022 • 22:29 Комментировать
Милан
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Ювентус
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23.01 22:45

Федерико Кьеза будет прооперирован в среду, 19 января, после чего начнется долгий период реабилитации. В этом сезоне форвард «Ювентуса» на поле уже точно не появится, и, при привычном раскладе, пропустил бы даже чемпионат мира. Но так как турнир в этом году состоится в начале зимы, Кьеза к тому моменту сумеет восстановиться, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Впрочем, пока что неясно, будет ли там сама сборная Италии - и то, что Кьеза не сможет помочь своей команде в стыковых матчах, также является большой проблемой для главного тренера сборной Роберто Манчини.

Операция на крестообразных связках будет проведена в австрийском городе Инсбрук, о чем мы уже сообщали ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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