Несмотря на доверие со стороны главного тренера Массимилиано Аллегри, вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть туринскую команду в ближайшее время. Оказывается, предметный интерес к нему проявляет «Интер».

Портал Sport Mediaset поделился информацией, согласно которой миланцы уже несколько раз обращались к руководству «Ювентуса» касательно потенциального трансфера футболиста. Последний запрос был сделан несколько дней назад, но ответ пока так и не был дан.

Стоит добавить, что Бернардески испытывает определенные трудности в переговорах по продлению своего контракта с туринским клубом, который истекает через шесть месяцев – игрок не согласен идти на понижение оклада, а «Ювентус» не готов платить ему четыре миллиона евро за сезон.