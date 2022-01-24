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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» претендует на капитана «Милана»

24 Января 2022 • 00:37 Комментировать
Милан
0:0
Ювентус
окончен

Контракт Алессио Романьоли с «Миланом» действует до лета 2022 года, что будет дальше, пока что неизвестно, хотя «россонери» уже давали понять, что хотели бы сохранить у себя своего капитана. Однако «Милан» уже не готов платить Романьоли по 6 миллионов за сезон, и новый контракт куда скромнее - продление до 2025 года, 3,5 миллиона евро ежегодно. Романьоли, как сообщает calciomercato, взял время подумать.

Между делом в игру пытается вклиниться «Ювентус» - Кьеллини и Бонуччи моложе не становятся, Ругани намерен уйти, и в защите «старой синьоры» намечаются большие бреши. Романьоли в таких условиях мог бы стать ценным приобретением, а если он покинет «Милан» в качестве свободного агента, то может рассчитывать и на улучшенные условия личного контракта.

В настоящий момент «Милан» и «Ювентус» заканчивают выяснение отношений в рамках 23-го тура Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Алессио Романьоли
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