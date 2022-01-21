Жиру: «Думал, что «Ювентус» будет претендовать на титул Серии А»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру в преддверии битвы с «Ювентусом» высказался о сопернике.

«Ювентус» не лучшим образом стартовал, но это не значит, что они не сильны. Признаюсь, я думал, что они будут претендовать на титул. Несмотря на уход Криштиану Роналду, у них талантливая команда. «Ювентус» по-прежнему входит в число лучших клубов Италии», - высказался Жиру в интервью для Il Corriere dello Sport.

Также Оливье Жиру вспоминал, как мог оказаться в «Ювентусе» год назад, но принял тогда решение остаться в «Челси».

Матч между «Миланом» и «Ювентусом» стартует 23 января в 22:45 по московскому времени.