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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Думал, что «Ювентус» будет претендовать на титул Серии А»

21 Января 2022 • 13:37 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.75 3.20 2.65
23.01 22:45

Нападающий «Милана» Оливье Жиру в преддверии битвы с «Ювентусом» высказался о сопернике.

«Ювентус» не лучшим образом стартовал, но это не значит, что они не сильны. Признаюсь, я думал, что они будут претендовать на титул. Несмотря на уход Криштиану Роналду, у них талантливая команда. «Ювентус» по-прежнему входит в число лучших клубов Италии», - высказался Жиру в интервью для Il Corriere dello Sport.

Также Оливье Жиру вспоминал, как мог оказаться в «Ювентусе» год назад, но принял тогда решение остаться в «Челси».

Матч между «Миланом» и «Ювентусом» стартует 23 января в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Оливье Жиру
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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