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Чемпионат Италии. Серия А

Леао все ближе к тому, чтобы окончательно проиграть суд и расстаться с 16,5 млн евро в пользу «Спортинга»

23 Января 2022 • 22:01 Комментировать
Милан
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Ювентус
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Через 0 ч. 7 мин.

Бразильский полузащитник Леао очень хорош на поле в этом сезоне, но настроение ему портит затянувшаяся судебная тяжба со своим бывшим клубом - «Спортингом».

В 2018 году Леао, сославшись на инцидент у базы команды (фанаты устроили погром после того, как клуб не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, проиграв в последнем туре «Маритиму» со счетом 1:2), разорвал контракт с лиссабонцами (это сделали и некоторые другие игроки) и присоединился в качестве свободного агента к «Лиллю». Через год «Милан» выкупил его за 23 миллиона евро.

Между тем «Спортинг» не отпустил произошедшее и затеял разбирательства по поводу ухода Леао. В итоге игрока признали виновным в нарушении условий контракта с лиссабонцами, в котором фигурировала и конкретная сумма отступных за него - целых 45 миллионов евро, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Как легко догадаться, из этой суммы «Спортинг» получил ровно ноль, что категорически не устраивает клуб. Был суд, в первой инстанции Леао обязали выплатить 16,5 миллионов евро своему бывшему клубу. Леао подал на апелляцию, но сегодня стало известно, что он проиграл ее.

Сейчас у него остается только одна возможность - это обращение в Высшую судебную палату.

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Милан Спортинг Лиссабон Рафаэль Леао
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Сегодня, 23 Января
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