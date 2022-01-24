Пиоли: «Очки были потеряны не тут, а в матче со «Специей»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли удовлетворен итогами матча с «Ювентусом», в котором его подопечным удалось набрать очко. Но Пиоли по-прежнему сокрушается из-за поражения от «Специи» - там «Милан» вел в счете, но во втором тайме пропустил два кинжальных выпада аутсайдера и проиграл. Компенсировать эти потери в матче с «Ювентусом» не удалось.

- Мы сыграли по ситуации, учитывая, кто нам противостоял, нам не хватало решительности в штрафной площадке соперника, из-за чего не получалось завершать атаки. Игроки были внимательны и аккуратны, мы не позволили сопернику многое создать. Так что тут я вижу стакан наполовину полным, ибо настоящие потери произошли в матче со «Специей», - приводит слова Пиоли La Gazzetta Dello Sport.

Набрав лишь одно очко в последних двух матчах, «Милан» опустился на третье место в турнирной таблице.