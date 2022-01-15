«Тоттенхэм» выбился в фавориты в гонке за услуги Дибалы

Пауло Дибала намерен покинуть «Ювентус», и, как мы уже сообщали, на его услуги претендует миланский «Интер». Но не только - подписать Дибалу хотели бы многие, в том числе и клубы английской Премьер-лиги. Как сообщает испанское издание AS, наиболее предметный интерес к нападающему проявляет «Тоттенхэм», тренер которого, Антонио Конте, весьма лестного мнения о качествах Пауло.

Есть однако вопросы к тому, как будет осуществлен трансфер - летом Дибала может покинуть «Ювентус» в качестве свободного агента, и это позволит ему получить более выгодные условия личного контракта, что, конечно же, может стать для него дополнительным стимулом.