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Чемпионат Италии. Серия А

«Тоттенхэм» выбился в фавориты в гонке за услуги Дибалы

15 Января 2022 • 23:36 Комментировать
Милан
...
Ювентус
23.01 22:45

Пауло Дибала намерен покинуть «Ювентус», и, как мы уже сообщали, на его услуги претендует миланский «Интер». Но не только - подписать Дибалу хотели бы многие, в том числе и клубы английской Премьер-лиги. Как сообщает испанское издание AS, наиболее предметный интерес к нападающему проявляет «Тоттенхэм», тренер которого, Антонио Конте, весьма лестного мнения о качествах Пауло.

Есть однако вопросы к тому, как будет осуществлен трансфер - летом Дибала может покинуть «Ювентус» в качестве свободного агента, и это позволит ему получить более выгодные условия личного контракта, что, конечно же, может стать для него дополнительным стимулом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Пауло Дибала
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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окончен Салернитана 0:3 Лацио 8.70 5.10 1.37
Идет 59 минута Ювентус 1:0 Удинезе 1.14 7.20 29.00
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
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