​Травма Ибрагимовича может оказаться не такой серьёзной

Златан Ибрагимович в воскресном матче «Милана» против «Ювентуса» был заменён из-за травмы. Как сообщает Sky Sport Italia, повреждение опытного шведского футболиста может оказаться не таким серьёзным, как предполагалось изначально.

В понедельник Ибрагимович не будет проходить МРТ ахиллова сухожилия. Состояние нападающего будет оценено медицинским персоналом «Милана» в среду.

Отмечается, что футболисты «Милана» получили два дня выходных. Тренировочный процесс в стане «россонери» возобновится в среду.

В сезоне 2021/2022 Златан Ибрагимович провёл за «Милан» 19 матчей. В них нападающий забил 8 голов и отдал 2 результативных паса.