Леао объяснил, как добился прогресса

Одним из факторов, способствующих успехам «Милана» в текущем сезоне, является прекрасная форма 22-летнего португальца Леао - он забил уже шесть голов в текущем сезоне, больше в «Милане» лишь у Златана Ибрагимовича. В интервью La Gazzetta Dello Sport Леао объяснил, что изменилось за прошедший год:

- Разница в том, что я стал точнее и я лучше понимаю Серию А. Клуб оберегает меня, а тренер дает свободу. И мы стали сильнее, взрослее. Поэтому мы можем побороться за титул, - считает Леао.

Леао выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он защищал цвета «Лилля» и лиссабонского «Спортинга».