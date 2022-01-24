Джорджо Кьеллини: «Мы растём»

Капитан «Ювентуса», оборонец Джорджо Кьеллини, удовлетворен итогами матча с «Миланом», в котором его команде удалось добыть одно очко. Кьеллини считает, что «Ювентус» продолжает демонстрировать признаки прогресса после того, что было с командой в прошлом году.

- Результат матча удовлетворителен. Я предпочитаю сохранять оптимизм. Победа всегда лучше, конечно, но ничья в таком матче была самым справедливым результатом. «Милан» тоже был хорош. Мы должны продолжать в том же духе, уже примерно два месяца как мы прибавляем. Жаль Ибрагимовича, в нашем возрасте надо жить сегодняшним днем. Мне нравится играть и пока что я хочу продолжать, - заявил Кьеллини, слова которого приводит juvenews.eu.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года, являясь главным ветераном клуба.