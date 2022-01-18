Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи намерен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

18 Января 2022 • 18:42 Комментировать (1)
Милан
...
Ювентус
2.75 3.20 2.65
23.01 22:45

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что его главной целью на 2022 год является победа в Лиге чемпионов. Также футболист добавил, что хотел бы финишировать со своим в клубом в топ-4 Серии А.

«Цели на 2022 год? Выиграть Лигу чемпионов и финишировать в топ-4. Стоит признать, что 2021 год прошёл отлично. За меня говорят цифры», – цитирует слова Бонуччи Calciomercato.

В этом сезоне Бонуччи провёл за «Ювентус» 15 матчей в Серии А, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Напомним, что в 2021 году футболист стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. В финальном матче «скуадра адзурра» обыграла в серии пенальти сборную Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
18 Января 2022 в 18:57
Гелевый тоже намеревался попасть в Катар... Воскресенье помешало... Factos... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
18:42 · Италия. Серия А
Бонуччи намерен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне 1
18:11 · Италия. Серия А
​Операция на колене Кьезы отложена – у игрока лихорадка
17:59 · Англия. Премьер-лига
Перишич не перейдёт в «Челси»
16:55 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» может перейти в «Галатасарай»
16:42 · Италия. Серия А
«Милан» обсудит с «Монако» выкуп Пеллегри
15:48 · Италия. Серия А
Руководство «Ювентуса» недовольно поведением Дибалы 2 слухи
14:30 · Италия. Серия А
Арбитр матча «Милан» – «Специя» отстранён на два тура Серии А 1
14:21 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на Закарию
13:53 · Италия. Серия А
Дибала высказался о ситуации с контрактом
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и два клуба Серии А поборются за полузащитника «Тоттенхэма»
13:22 · Италия. Серия А
​Судья расплакался после матча «Милана» из-за своей ошибки, Ибрагимович его успокаивал 1
12:52 · Италия. Серия А
Алекс Сандро может сменить «Ювентус» на испанский гранд 1
12:40 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль выбрал себе новый клуб 7
11:40 · Италия. Серия А
​«Интер» готов переманить Дибалу слухи
09:49 · Италия. Серия А
Сенси уйдёт из «Интера» в менее статусный клуб Серии А 1 слухи
Все новости
Рекомендуем