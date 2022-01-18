Бонуччи намерен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что его главной целью на 2022 год является победа в Лиге чемпионов. Также футболист добавил, что хотел бы финишировать со своим в клубом в топ-4 Серии А.

«Цели на 2022 год? Выиграть Лигу чемпионов и финишировать в топ-4. Стоит признать, что 2021 год прошёл отлично. За меня говорят цифры», – цитирует слова Бонуччи Calciomercato.

В этом сезоне Бонуччи провёл за «Ювентус» 15 матчей в Серии А, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Напомним, что в 2021 году футболист стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. В финальном матче «скуадра адзурра» обыграла в серии пенальти сборную Англии.