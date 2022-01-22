Смена судьи перед матчем между «Ювентусом» и «Миланом» - Орсато отказывается от работы

В преддверии центрального матча 23-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» произошла замена главного судьи. Даниэле Орсато не сможет работать на матче, поэтому вместо него судить будет Марко ди Белло, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Помогать на линии ему будет команда из ассистентов Костанцо, Пассери и Марченаро в качестве четвертого арбитра. Ди Паоло будет мониторить систему VAR.

Встреча между «Ювентусом» и «Миланом» состоится вечером в воскресенье, 23 января. «Милан» занимает второе место в чемпионате, «Ювентус» - пятое.