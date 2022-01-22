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Чемпионат Италии. Серия А

Смена судьи перед матчем между «Ювентусом» и «Миланом» - Орсато отказывается от работы

22 Января 2022 • 06:07 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.70 3.20 2.70
23.01 22:45

В преддверии центрального матча 23-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» произошла замена главного судьи. Даниэле Орсато не сможет работать на матче, поэтому вместо него судить будет Марко ди Белло, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Помогать на линии ему будет команда из ассистентов Костанцо, Пассери и Марченаро в качестве четвертого арбитра. Ди Паоло будет мониторить систему VAR.

Встреча между «Ювентусом» и «Миланом» состоится вечером в воскресенье, 23 января. «Милан» занимает второе место в чемпионате, «Ювентус» - пятое.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Даниэле Орсато
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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