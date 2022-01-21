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Чемпионат Италии. Серия А

​Тонали: «Я был фанатом Ибрагимовича, а затем в один миг стал его одноклубником»

21 Января 2022 • 13:31 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.75 3.20 2.65
23.01 22:45

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали высказался по поводу выступлений бок о бок со Златаном Ибрагимовичем.

«Я был фанатом Ибрагимовича, а затем в один миг стал его одноклубником. Поначалу мне было трудно не терять концентрацию. Я привык к этому только через месяц», - высказался Тонали в интервью для La Repubblica.

Сандро Тонали играет за «Милан» с сентября 2020 года. Всего за «россонери» 21-летний полузащитник провёл 65 матчей. В них Тонали записал на свой счёт два гола и два результативных паса.

В ближайшее воскресенье, 23 января, «Милан» проведёт домашний матч Серии А против «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Сандро Тонали
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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