​Тонали: «Я был фанатом Ибрагимовича, а затем в один миг стал его одноклубником»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали высказался по поводу выступлений бок о бок со Златаном Ибрагимовичем.

«Я был фанатом Ибрагимовича, а затем в один миг стал его одноклубником. Поначалу мне было трудно не терять концентрацию. Я привык к этому только через месяц», - высказался Тонали в интервью для La Repubblica.

Сандро Тонали играет за «Милан» с сентября 2020 года. Всего за «россонери» 21-летний полузащитник провёл 65 матчей. В них Тонали записал на свой счёт два гола и два результативных паса.

В ближайшее воскресенье, 23 января, «Милан» проведёт домашний матч Серии А против «Ювентуса».