На днях появлялась информация, что защитник «Ювентуса» Алекс Сандро попал в сферу интересов «Барселоны». Спустя несколько суток стало известно, что стороны уже начали переговоры по возможному трансферу.

Об этом сообщили журналисты испанского издания Todo Fichajes. Отмечается, что итальянский клуб может согласиться на сделку, так как действующее соглашение 30-летнего бразильца со «старой синьорой» истекает летом 2023 года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальный переход в шесть миллионов евро. В Каталонии Сандро считают сменщиком Хорди Альбы, который на данный момент не имеет качественной альтернативы на скамейке.