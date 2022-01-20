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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» включил владельцев в переговоры по Ботману

20 Января 2022 • 17:22 Комментировать
Милан
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Ювентус
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23.01 22:45

Итальянский «Милан» не прекращает попытки приобрести центрального защитника «Лилля» Свена Ботмана. По сообщениям Football Italia, владельцы клуба недавно лично вступили в переговоры с французским клубом.

Ранее отмечалось, что «Лилль» не намерен отпускать Ботмана в январское трансферное окно. За своего футболиста французский клуб будет требовать более 40 миллионов евро. Также в услугах Ботмана заинтересован «Ньюкасл», который ищет центрального защитника.

Отметим, что ранее «Милан» лишился ещё одного центрального защитника – Фикайо Томори, который вылетел на месяц из-за травмы. Также вне игры из-за повреждения находится Симон Кьяер.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Свен Ботман
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МИЛАН ЮВЕНТУС
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