«Милан» включил владельцев в переговоры по Ботману

Итальянский «Милан» не прекращает попытки приобрести центрального защитника «Лилля» Свена Ботмана. По сообщениям Football Italia, владельцы клуба недавно лично вступили в переговоры с французским клубом.

Ранее отмечалось, что «Лилль» не намерен отпускать Ботмана в январское трансферное окно. За своего футболиста французский клуб будет требовать более 40 миллионов евро. Также в услугах Ботмана заинтересован «Ньюкасл», который ищет центрального защитника.

Отметим, что ранее «Милан» лишился ещё одного центрального защитника – Фикайо Томори, который вылетел на месяц из-за травмы. Также вне игры из-за повреждения находится Симон Кьяер.