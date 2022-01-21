Тонали рассказал о том, как повлиял на него Пиоли

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали рассказал о том, как на него повлиял главный тренер клуба Стефано Пиоли. По словам Тонали, нынешний тренер «Милана» заставляет своих игроков полностью выкладываться на тренировках.

«Пиоли был словно молоток. В первом сезоне было тяжело, но мы выступали так, как никогда ранее. Невозможно преуспеть без преданности и желания», – приводит слова полузащитника Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне Тонали провёл за «Милан» 21 матч в чемпионате Италии, где отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В стане «россонери» футболист оказался летом 2020 года, когда перешёл из «Брешии».