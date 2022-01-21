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Чемпионат Италии. Серия А

Тонали рассказал о том, как повлиял на него Пиоли

21 Января 2022 • 15:01 Комментировать
Милан
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Ювентус
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23.01 22:45

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали рассказал о том, как на него повлиял главный тренер клуба Стефано Пиоли. По словам Тонали, нынешний тренер «Милана» заставляет своих игроков полностью выкладываться на тренировках.

«Пиоли был словно молоток. В первом сезоне было тяжело, но мы выступали так, как никогда ранее. Невозможно преуспеть без преданности и желания», – приводит слова полузащитника Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне Тонали провёл за «Милан» 21 матч в чемпионате Италии, где отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В стане «россонери» футболист оказался летом 2020 года, когда перешёл из «Брешии».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Сандро Тонали
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