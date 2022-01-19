«Ювентус» может арендовать Икарди до конца сезона

Туринский «Ювентус» готов арендовать нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. По информации Football Italia, руководство французского клуба раздумывает над тем, чтобы отпустить аргентинского форварда в аренду.

«Старая синьора» находится в поиске нападающего после того, как Федерико Кьеза повредил крестообразные связки и выбыл до конца сезона. Кроме Икарди, среди претендентов на переход в «Ювентус» числятся Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед» и Сердар Азмун из «Зенита». Тем не менее, по информации источника, оба игрока являются слишком дорогими для «бьянконери».

В этом сезоне Икарди провёл 17 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, где отличился четырьмя забитыми мячами.