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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может арендовать Икарди до конца сезона

19 Января 2022 • 14:27 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Реймс
1.20 6.80 14.00
23.01 22:45

Туринский «Ювентус» готов арендовать нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди. По информации Football Italia, руководство французского клуба раздумывает над тем, чтобы отпустить аргентинского форварда в аренду.

«Старая синьора» находится в поиске нападающего после того, как Федерико Кьеза повредил крестообразные связки и выбыл до конца сезона. Кроме Икарди, среди претендентов на переход в «Ювентус» числятся Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед» и Сердар Азмун из «Зенита». Тем не менее, по информации источника, оба игрока являются слишком дорогими для «бьянконери».

В этом сезоне Икарди провёл 17 матчей за «ПСЖ» в Лиге 1, где отличился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Мауро Икарди
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
SOKHADZE Irakli
19 Января 2022 в 14:31
Думаю что это будет хорошо.
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