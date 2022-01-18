Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» нацелился на Закарию

18 Января 2022 • 14:21 Комментировать
Милан
...
Ювентус
2.75 3.20 2.65
23.01 22:45

Туринский «Ювентус» этой зимой может приобрести полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закарию. Дело в том, что «бьянконери» нужно найти футболиста на замену бразильцу Артуру, который в скором времени может оказаться в «Арсенале». Единственным препятствием к уходу игрока может стать то, что «Ювентус» пока ещё не может найти бразильцу альтернативу.

Денис Закария является одним из немногих вариантов, которым интересуются «бьянконери». Контракт полузащитника с гладбахской «Боруссией» истекает в конце сезона, поэтому этой зимой он будет доступен за низкую цену.

В этом сезоне Закария провёл 15 матчей в Бундеслиге, где отметился двумя голами и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Денис Закария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МИЛАН ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
14:21 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на Закарию
13:53 · Германия. Бундеслига
​Холанн сказал «Реалу» «да» - источник слухи
10:50 · Германия. Бундеслига
​Кан высказался о Левандовски, ставшем лучшим игроком ФИФА второй год подряд
10:05 · Германия. Бундеслига
Левандовски уложил очередную награду в кровать фото
10:02 · Германия. Бундеслига
Арбитр Цвайер получал угрозы после скандала в начале зимы
08:26 · Россия. Премьер-лига
Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски: «Левандовски заслужил и премию от ФИФА, и «Золотой мяч»
08:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Левандовски заслужил награду - лучший выбор, который мог быть»
00:05 · Германия. Бундеслига
Левандовски прокомментировал получение награды FIFA The Best
17 Января
21:26 · Германия. Бундеслига
Сарр наверняка покинет «Баварию» - на него претендуют клубы из Италии и Франции
17:17 · Германия. Бундеслига
​Лунёву нужна операция – названы сроки восстановления
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по трансферу полузащитника «РБ Лейпцига»
03:08 · Германия. Бундеслига
«Висла» арендовала полузащитника «Штуттгарта»
01:40 · Германия. Бундеслига
Зюле не хочет оставаться в «Баварии»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» связался с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера Хайдара слухи
00:15 · Германия. Бундеслига
«Интеру» нужен защитник «Айнтрахта»
Все новости
Рекомендуем