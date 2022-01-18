«Ювентус» нацелился на Закарию

Туринский «Ювентус» этой зимой может приобрести полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Дениса Закарию. Дело в том, что «бьянконери» нужно найти футболиста на замену бразильцу Артуру, который в скором времени может оказаться в «Арсенале». Единственным препятствием к уходу игрока может стать то, что «Ювентус» пока ещё не может найти бразильцу альтернативу.

Денис Закария является одним из немногих вариантов, которым интересуются «бьянконери». Контракт полузащитника с гладбахской «Боруссией» истекает в конце сезона, поэтому этой зимой он будет доступен за низкую цену.

В этом сезоне Закария провёл 15 матчей в Бундеслиге, где отметился двумя голами и одним ассистом.