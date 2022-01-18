«Милан» хочет подписать Танганга

Итальянский «Милан» заинтересован в подписании английского защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жафета Танганга, сообщает The Daily Mail.

Клуб собирается подписать англичанина в это трансферное окно на правах аренды. Такое решение было принято в связи с тяжелыми травмами колена основных защитников итальянского клуба - Фикайо Томори и Симона Кьяера.

Считается, что Танганга беспокоится о своем игровом времени в клубе после того, как Эрик Дайер и Кристиан Ромеро вернутся на поле после восстановления от полученных травм.

Напомним, что в этом сезоне защитник лондонского клуба провел всего 15 матчей во всех соревнованиях и не смог отметится результативными действиями.