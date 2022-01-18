«Милан» обсудит с «Монако» выкуп Пеллегри

Руководство «Милана» намерено на полноценной основе выкупить нападающего Пьетро Пеллегри, права на которого принадлежат французскому «Монако». По сообщениям Football Italia, во вторник 18 января между клубами состоится видеоконференция, в ходе которой будет обсуждаться сумма выкупа Пеллегри.

Отметим, что ранее появлялась информация о том, что «Милан» намерен выкупить итальянца и отправить его в аренду в другой клуб Серии А. Среди заинтересованных клубов числится «Торино».

В этом сезоне Пеллегри провёл 6 матчей за «Милан» в Серии А, где не отметился ни одним голевым действием. В декабре игрок получил травму, от которой до сих пор не оправился.