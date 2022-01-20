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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший защитник «Ювентуса» обвинил Бонуччи и Моуринью в плохом отношении к судьям

20 Января 2022 • 16:49 Комментировать (2)
Эмполи
...
Рома
4.05 4.00 1.80
23.01 20:00

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Паскаль Бруно раскритиковал Леонардо Бонуччи и Жозе Моуринью за их пренебрежительное отношение к судьям. В своём интервью итальянец также отметил, что наставник «Милана» Стефано Пиоли – единственный, кто руководствуется здравым смыслом.

«Рома» находится на седьмом месте в Серии А, а Моуринью винит арбитров. Как он может это делать? Что касается игроков, то они тоже позволяют себе лишнего по отношению к арбитрам. Яркий пример – Бонуччи. В Серии А он вытворяет всё, что хочет, а играя за сборную удаляется с поля спустя две минуты», – приводит слова Бруно Football Italia.

Отметим, что ныне Паскаль Бруно работает комментатором на итальянском телевидении.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Леонардо Бонуччи
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ЭМПОЛИ РОМА
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
AlessandroDP
20 Января 2022 в 17:03
Что он несет про миланского кэпа? У него за всю карьеру всего то 2-3 красных, судя по трансфермаркту!
AlessandroDP
20 Января 2022 в 17:05
Вернее две прямых красных и две за две желтых в матче
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