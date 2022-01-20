Бывший защитник «Ювентуса» обвинил Бонуччи и Моуринью в плохом отношении к судьям

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Паскаль Бруно раскритиковал Леонардо Бонуччи и Жозе Моуринью за их пренебрежительное отношение к судьям. В своём интервью итальянец также отметил, что наставник «Милана» Стефано Пиоли – единственный, кто руководствуется здравым смыслом.

«Рома» находится на седьмом месте в Серии А, а Моуринью винит арбитров. Как он может это делать? Что касается игроков, то они тоже позволяют себе лишнего по отношению к арбитрам. Яркий пример – Бонуччи. В Серии А он вытворяет всё, что хочет, а играя за сборную удаляется с поля спустя две минуты», – приводит слова Бруно Football Italia.

Отметим, что ныне Паскаль Бруно работает комментатором на итальянском телевидении.