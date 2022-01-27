Помимо активной зимней трансферной кампании, «Ювентус» планирует усилить состав звездными футболистами еще и предстоящим летом накануне нового сезона. Одним из возможных подписаний итальянские журналисты называют полузащитника «Челси» Жоржиньо.

Об интересе туринцев к лидеру национальной сборной говорят уже давно, но сейчас руководство начало конкретную работу по возможному переходу. Так, «Ювентус» недавно выходил на связь с представителями 30-летнего футболиста, чтобы обсудить детали сотрудничества. Об этом свидетельствует источник La Gazzetta dello Sport.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают одного из претендентов на «Золотой мяч» по итогам прошедшего года в 45 миллионов евро. Ранее Жоржиньо в Италии защищал цвета «Наполи».