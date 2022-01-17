Пиоли разъярен поражением «Милана»

«Милан» сенсационно уступил на своем поле «Специи», несмотря на то, что в конце первого тайма Леау вывел «россонерри» вперед. Второй тайм подопечные Пиоли провалили, и главный тренер «Милана» очень недоволен - но не только действиями игроков, но и, как водится, судейством также.

- После того, как не был засчитан наш гол, ребята сникли. Арбитр весь матч игнорировал контакты игроков, но затем засвистел, когда этого можно было и не делать, мяч оставался у нас. Но мы и сами виноваты, мы должны были забивать больше в первом тайме. Создали 7-8 моментов, а забили лишь однажды, еще и пенальти не реализовали. Это очень болезненное поражение, - заявил Пиоли, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.