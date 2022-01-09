Тео Эрнандес подпишет новый контракт с «Миланом» - ранее им интересовался «Челси»

В связи с травмой левого защитника Бена Чиллуэла «Челси» вышел на рынок в поисках нового футболиста на его позицию. Приоритетной целью лондонцев был Тео Эрнандес из «Милана», но оформить трансфер «синим» не удастся.

Дело в том, что Эрнандес принял решение остаться в итальянском клубе. Миланцы давно предлагали ему продлить сотрудничество, а после матча с «Венецией» сам француз подтвердил намерения продолжить свои выступления под руководством Стефано Пиоли.

«Мы находимся на завершающей стадии переговоров. Я счастлив здесь. Каждый день работаю, чтобы становиться лучше, а в этом мне иногда своими советами помогает Паоло Мальдини», - сказал Тео в эфире Sky Sports Italia.