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Чемпионат Италии. Серия А

Андреа Конти покидает «Милан» ради «Сампдории»

10 Января 2022 • 21:24 Комментировать
Сампдория
...
Торино
15.01 17:00

«Сампдория» объявила о контракте с Андреа Конти. Последний год 27-летний футболист, который в 2017 году даже привлекался в сборную Италии, провел в аренде в «Парме». Права на него принадлежат «Милану» со все того же 2017 года, однако в составе «россонерри» Конти за все это время провел сорок матчей.

Информация о переходе Конти появилась на официальном сайте дорианцев, однако детали сделки не сообщаются. Впрочем, как уточняет Transfermarket, это не долгосрочное соглашение - контракт рассчитан лишь до конца текущего сезона.

Конти является воспитанником «Аталанты», проведя за нее почти полсотни матчей, но его пути с бергамцами разошлись в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сампдория Андреа Конти
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