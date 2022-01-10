Андреа Конти покидает «Милан» ради «Сампдории»

«Сампдория» объявила о контракте с Андреа Конти. Последний год 27-летний футболист, который в 2017 году даже привлекался в сборную Италии, провел в аренде в «Парме». Права на него принадлежат «Милану» со все того же 2017 года, однако в составе «россонерри» Конти за все это время провел сорок матчей.

Информация о переходе Конти появилась на официальном сайте дорианцев, однако детали сделки не сообщаются. Впрочем, как уточняет Transfermarket, это не долгосрочное соглашение - контракт рассчитан лишь до конца текущего сезона.

Конти является воспитанником «Аталанты», проведя за нее почти полсотни матчей, но его пути с бергамцами разошлись в 2017 году.