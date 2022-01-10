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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти отклонил предложение из Саудовской Аравии

10 Января 2022 • 18:04 Комментировать (1)
Сампдория
...
Торино
15.01 17:00

Нападающий «Торино» Андреа Белотти остаётся лакомым кусочком для итальянских топ-клубов, надеясь, что игрок сборной Италии рано или поздно предпочтёт перейти в клуб посерьёзнее и бороться за трофеи, нежели плавать в середине таблицы с одноимённым клубом из Турина.

Не сводят глаз с итальянца и клубы из стран, в которых европейские звёзды любят завершать свои карьеры. Как стало известно Tuttosport, Андреа Белотти отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии, ссылаясь на свои амбиции в Европе.

СМИ ранее сообщали, что «Торонто», куда летом перейдёт Лоренцо Инсинье, интересовался и игроком «Торино», желая увидеть обоих игроков сборной Италии в своих рядах. 

Белотти в текущем сезоне провёл 9 матчей, в которых дважды забил и один раз отдавал ассист.

В настоящий момент игрок лечит свою травму, полученную 28 ноября в матче против «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Андреа Белотти
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САМПДОРИЯ ТОРИНО
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Комментарии (1)
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ЮвиК
10 Января 2022 в 18:14
Рома любит травмировать игроков сборной Италии походу.
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Идет 16 минута Торино 0:0 Фиорентина 3.05 3.35 2.40
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