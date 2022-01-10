Белотти отклонил предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Торино» Андреа Белотти остаётся лакомым кусочком для итальянских топ-клубов, надеясь, что игрок сборной Италии рано или поздно предпочтёт перейти в клуб посерьёзнее и бороться за трофеи, нежели плавать в середине таблицы с одноимённым клубом из Турина.

Не сводят глаз с итальянца и клубы из стран, в которых европейские звёзды любят завершать свои карьеры. Как стало известно Tuttosport, Андреа Белотти отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии, ссылаясь на свои амбиции в Европе.

СМИ ранее сообщали, что «Торонто», куда летом перейдёт Лоренцо Инсинье, интересовался и игроком «Торино», желая увидеть обоих игроков сборной Италии в своих рядах.

Белотти в текущем сезоне провёл 9 матчей, в которых дважды забил и один раз отдавал ассист.

В настоящий момент игрок лечит свою травму, полученную 28 ноября в матче против «Ромы».