«Сампдория» усилилась капитаном сборной Венесуэлы

Итальянская «Сампдория» взяла в аренду у «Торино» капитана сборной Венесуэлы Томаса Ринкона.

33-летний опорный полузащитник будет выступать за «Сампдорию» до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба из Генуи.

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Benvenuto @TomasRincon5: il venezuelano arriva in prestito dal @TorinoFC_1906. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 8, 2022

Напомним, что в «Торино» Томас Ринкон перешёл летом 2018 года из «Ювентуса» практически за шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне капитан сборной Венесуэлы потерял место в основном составе «Торино». За «быков» в сезоне 2021/22 Ринкон во всех турнирах провёл десять матчей и не отметился результативными действиями.

За сборную Венесуэлы Томас Ринкон выступает с 2008 года. За это время полузащитник провёл 115 матчей и отметился одним забитым голом.