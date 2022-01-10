Андреа Конти переходит в «Сампдорию»

Защитник «Милана» Андреа Конти близок к переходу в «Сампдорию». Итальянец уже прибыл в расположение своего нового клуба и готов подписать контракт до конца сезона. Если Конти должным образом сможет себя проявить в стане «Сампдории», то клуб предложит ему трехлетний контракт по окончанию сезона.

За последние два с половиной сезона Конти провел в Серии А всего 15 матчей. 11 из них пришлись на прошлый год, когда футболист играл в «Парме» на правах аренды.

Напомним, что Конти оказался в «Милане» летом 2017 года, когда «россонери» выкупили его у «Аталанты» за 24 миллиона евро.