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Чемпионат Италии. Серия А

​«Сампдория» забила первой, но проиграла «Торино»

15 Января 2022 • 18:54 Комментировать
Сампдория
1:2
Торино
окончен

Завершился первый субботний матч 22-го тура чемпионата Италии. «Сампдория» принимала «Торино» и смогла открыть счёт ближе к экватору первого тайма, когда Франческо Капуто отличился с паса Маноло Габбьядини. В скором времени «быки» отыгрались благодаря голу Вилфред Синго.

Две единицы на табло стадиона в Генуе горели до средины второго тайма. Затем чаши весов в пользу «Торино» склонил Деннис Прат. Его результативный удар и принёс «быкам» победу.

«Торино» по-прежнему занимает девятое место в Серии А, но еврокубковая зона теперь совсем рядом (шестая «Фиорентина» имеет всего на один балл больше). «Сампдория» пока что идёт лишь пятнадцатой.  

Протокол игры  
Сампдория 1:2 Торино
(1:0) Капуто Франческо 18'    
    27' Синго Вилфред (1:1)
    67' Прат Деннис (1:2)
Фальконе Владимиро Берешиньски Бартош Дрэгушин Раду Феррари Алекс   78' (Квальярелла Фабио (   78') Ауджелло Томмазо   88' (Мурру Никола (   88') Ринкон Томас Аскилдсен Кристоффер   78' (Киерво Риккардо (   78') Кандрева Антонио Габбьядини Маноло   88' (Торрегросса Эрнесто (   88') Торсби Мортен Капуто Франческо   78' (Конти Андреа (   78')
Запасные: Виейра Ронни Равалья Никола Йепес Жерар Экдаль Альбин Тримболи Симоне Ivan Saio
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Зима Давид Бремер Глейсон   65' Родригес Рикардо Синго Вилфред Лукич Саша   52' Мандрагора Роландо Войвода Мергим Прат Деннис   90' (Побега Томмазо (   90') Брекало Йосип   84' (Дзадза Симоне (   84') Санабрия Антонио   83' (Пьяца Марко (   83')
Запасные: Бериша Этрит Джемелло Лука Варминг Магнус Джиджи Коффи Иццо Армандо Верди Симоне Фарес Мохамед Буонджорно Алессандро
15 января. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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окончен Сампдория 1:2 Торино 3.05 3.25 2.45
15.01  20:00 Салернитана ... Лацио 8.70 5.10 1.37
15.01  22:45 Ювентус ... Удинезе 1.39 4.75 9.10
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  17:00 Болонья ... Наполи
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
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