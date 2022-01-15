​«Сампдория» забила первой, но проиграла «Торино»

Завершился первый субботний матч 22-го тура чемпионата Италии. «Сампдория» принимала «Торино» и смогла открыть счёт ближе к экватору первого тайма, когда Франческо Капуто отличился с паса Маноло Габбьядини. В скором времени «быки» отыгрались благодаря голу Вилфред Синго.

Две единицы на табло стадиона в Генуе горели до средины второго тайма. Затем чаши весов в пользу «Торино» склонил Деннис Прат. Его результативный удар и принёс «быкам» победу.

«Торино» по-прежнему занимает девятое место в Серии А, но еврокубковая зона теперь совсем рядом (шестая «Фиорентина» имеет всего на один балл больше). «Сампдория» пока что идёт лишь пятнадцатой.