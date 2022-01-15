​«Сампдория» забила первой, но проиграла «Торино»

Завершился первый субботний матч 22-го тура чемпионата Италии. «Сампдория» принимала «Торино» и смогла открыть счёт ближе к экватору первого тайма, когда Франческо Капуто отличился с паса Маноло Габбьядини. В скором времени «быки» отыгрались благодаря голу Вилфред Синго.
Две единицы на табло стадиона в Генуе горели до средины второго тайма. Затем чаши весов в пользу «Торино» склонил Деннис Прат. Его результативный удар и принёс «быкам» победу.
«Торино» по-прежнему занимает девятое место в Серии А, но еврокубковая зона теперь совсем рядом (шестая «Фиорентина» имеет всего на один балл больше). «Сампдория» пока что идёт лишь пятнадцатой.
Протокол игры
|(1:0) Капуто Франческо 18'
|27' Синго Вилфред (1:1)
|67' Прат Деннис (1:2)
Фальконе Владимиро • Берешиньски Бартош • Дрэгушин Раду • Феррари Алекс 78' ( Квальярелла Фабио ( 78') • Ауджелло Томмазо 88' ( Мурру Никола ( 88') • Ринкон Томас • Аскилдсен Кристоффер 78' ( Киерво Риккардо ( 78') • Кандрева Антонио • Габбьядини Маноло 88' ( Торрегросса Эрнесто ( 88') • Торсби Мортен • Капуто Франческо 78' ( Конти Андреа ( 78')
Запасные: Виейра Ронни • Равалья Никола • Йепес Жерар • Экдаль Альбин • Тримболи Симоне • Ivan Saio
Милинкович-Савич Ваня • Зима Давид • Бремер Глейсон • 65'Родригес Рикардо • Синго Вилфред • Лукич Саша • 52'Мандрагора Роландо • Войвода Мергим • Прат Деннис 90' ( Побега Томмазо ( 90') • Брекало Йосип 84' ( Дзадза Симоне ( 84') • Санабрия Антонио 83' ( Пьяца Марко ( 83')
Запасные: Бериша Этрит • Джемелло Лука • Варминг Магнус • Джиджи Коффи • Иццо Армандо • Верди Симоне • Фарес Мохамед • Буонджорно Алессандро
15 января. Стадион "Луиджи Феррарис".
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