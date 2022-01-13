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Чемпионат Италии. Серия А

«После тренировок давали пиццы и печенья» - сбежавший из «Сампдории» игрок жёстко раскритиковал клуб

13 Января 2022 • 17:41 Комментировать
Сампдория
...
Торино
2.75 3.37 2.60
15.01 17:00

Голландский футболист с марокканскими корнями Мохамед Ихаттарен жестко раскритиковал свой бывший клуб. Летом прошлого года 19-летний полузащитник принял предложение генуэзского клуба, но уже в октябре покинул его в нарушение контракта - Ихаттарен вернулся в Нидерланды, отключив свой мобильный телефон.

В интервью нидерландскому изданию De Telegraaf он, не особо смущаясь, рассказал о кошмарном времени, пережитом в «Сампдории»:

 - Они вообще не соблюдали условия контракта, причем все сразу. Мне не платили, не была оформлена страховка, даже счет в банке не был открыт. Когда все это затянулось, я потерял веру в клуб и решил действовать самостоятельно. После тренировок игрокам предлагали поесть пиццы и давали какое-то печенье - вот и все питание. И то сказать, когда я впервые прибыл на тренировку команды, тренер даже не понял, кто я и зачем я там. После всего этого мне расхотелось иметь что-либо общее с этим клубом, - пояснил Ихаттарен.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Мохамед Ихаттарен
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