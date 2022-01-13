«После тренировок давали пиццы и печенья» - сбежавший из «Сампдории» игрок жёстко раскритиковал клуб

Голландский футболист с марокканскими корнями Мохамед Ихаттарен жестко раскритиковал свой бывший клуб. Летом прошлого года 19-летний полузащитник принял предложение генуэзского клуба, но уже в октябре покинул его в нарушение контракта - Ихаттарен вернулся в Нидерланды, отключив свой мобильный телефон.

В интервью нидерландскому изданию De Telegraaf он, не особо смущаясь, рассказал о кошмарном времени, пережитом в «Сампдории»:

- Они вообще не соблюдали условия контракта, причем все сразу. Мне не платили, не была оформлена страховка, даже счет в банке не был открыт. Когда все это затянулось, я потерял веру в клуб и решил действовать самостоятельно. После тренировок игрокам предлагали поесть пиццы и давали какое-то печенье - вот и все питание. И то сказать, когда я впервые прибыл на тренировку команды, тренер даже не понял, кто я и зачем я там. После всего этого мне расхотелось иметь что-либо общее с этим клубом, - пояснил Ихаттарен.