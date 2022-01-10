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Чемпионат Италии. Серия А

У «Милана» появился шанс удержать Кесси - никто не готов платить ему требуемую зарплату

10 Января 2022 • 00:43 Комментировать (1)
Милан
...
Специя
17.01 20:30

Еще с лета прошлого года ходят слухи, что полузащитник «Милана» Франк Кесси принял окончательное решение покинуть команду по окончании текущего сезона.

Впрочем, итальянская пресса разузнала, что на данный момент ивуариец на самом деле рассматривает вариант с подписанием нового трудового договора с клубом. На страницах Gazzetta dello Sport была опубликована информация, согласно которой ни одна из европейских команд пока не смогла удовлетворить требования Кесси.

В связи с этим, его агент не исключает возможности новых переговоров с руководством «Милана». Напомним, что хавбек хочет получать около восьми миллионов евро в год. Среди главных претендентов на игрока назывались «Тоттенхэм» и «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Франк Кесси
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Комментарии (1)
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Promt Roman
10 Января 2022 в 00:46
Продавать людоеда надо, он днище в этом сезоне.
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окончен Дженоа 0:1 Специя 2.18 3.15 3.75
окончен Верона 1:2 Салернитана 1.35 5.30 9.00
окончен Интер Милан 2:1 Лацио 1.37 5.20 8.50
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