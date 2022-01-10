У «Милана» появился шанс удержать Кесси - никто не готов платить ему требуемую зарплату

Еще с лета прошлого года ходят слухи, что полузащитник «Милана» Франк Кесси принял окончательное решение покинуть команду по окончании текущего сезона.

Впрочем, итальянская пресса разузнала, что на данный момент ивуариец на самом деле рассматривает вариант с подписанием нового трудового договора с клубом. На страницах Gazzetta dello Sport была опубликована информация, согласно которой ни одна из европейских команд пока не смогла удовлетворить требования Кесси.

В связи с этим, его агент не исключает возможности новых переговоров с руководством «Милана». Напомним, что хавбек хочет получать около восьми миллионов евро в год. Среди главных претендентов на игрока назывались «Тоттенхэм» и «ПСЖ».