«Милан» решил выкупить контракт Флоренци

Защитнику «Ромы» Алессандро Флоренци, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Милан», удалось впечатлить тренерский штаб и руководство «россонери». В связи с этим, клуб принял решение договориться с римлянами о полноценном трансфере футболиста.

Точнее, миланцы собираются активировать право выкупа, которое было включено в арендное соглашение Флоренци. По информации местного издания Calciomercato, переход обойдется в четыре с половиной миллиона евро.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Флоренци принял участие в 18 поединках за «Милан» во всех турнирах, отличившись одним взятием ворот. Также игрок на некоторое время выпадал из обоймы коллектива из-за повреждения.