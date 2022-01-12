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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» решил выкупить контракт Флоренци

12 Января 2022 • 22:12 Комментировать
Милан
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Специя
1.33 5.35 9.10
17.01 20:30

Защитнику «Ромы» Алессандро Флоренци, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Милан», удалось впечатлить тренерский штаб и руководство «россонери». В связи с этим, клуб принял решение договориться с римлянами о полноценном трансфере футболиста.

Точнее, миланцы собираются активировать право выкупа, которое было включено в арендное соглашение Флоренци. По информации местного издания Calciomercato, переход обойдется в четыре с половиной миллиона евро.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Флоренци принял участие в 18 поединках за «Милан» во всех турнирах, отличившись одним взятием ворот. Также игрок на некоторое время выпадал из обоймы коллектива из-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Алессандро Флоренци
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