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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру хочет превзойти Жан-Пьер Папена

16 Января 2022 • 06:01 Комментировать
Милан
...
Специя
1.33 5.35 9.10
17.01 20:30

Оливье Жиру проводит свой первый сезон в «Милане» и делает это успешно - на его счету на данный момент уже шесть голов. Если дело будет идти так и дальше, то к концу сезона он может превзойти показатели своего знаменитого соотечественника Жан-Пьер Папена - самого известного, пожалуй, француза, выступавшего за «Милан».

Папен в свой первый сезон в «Милане» (1992/1993) забил тринадцать голов - именно к этой цифре стремится Жиру, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Причем график Папена Жиру уже опережает - тот за первые 21 матч того сезона забил пять мячей, а у Жиру - уже шесть.

Правда, тогда Папен прибавил весной, и потому Жиру тоже будет необходимо не ударить лицом в грязь.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Жан-Пьер Папен
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