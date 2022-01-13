Байи в «Милане» не будет

В последние несколько дней в Италии активно обсуждалась возможная аренда защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи в «Милан» до конца сезона. Впрочем, данному переходу не суждено сбыться.

Об этом свидетельствует британский Sky Sports. Согласно источнику, политика «МЮ» на ближайший месяц выстроена так, что клуб не собирается отдавать никого из футболистов основного состава в аренду.

Таким образом, «Милану» придется искать другую кандидатуру на замену травмированному Симону Кьяеру. Маловероятно, что «россонери» решатся оформить полноценную сделку по Байи, который только в прошлом году переподписал контракт с манкунианцами.