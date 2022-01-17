«Милан» проиграл «Специи» на 90-й минуте, «Наполи» набрал три очка

В понедельник «Милан» мог вернуться на вершину итальянского футбола. В матче со «Специей» «россонери» доминировали и выиграли первый тайм. На 45-й минуте Тео Эрнандес с 11 метров пробил мимо ворот. А вот в следующей атаке Рафаэл Леау здорово перебросил голкипера.

После перерыва гости отыгрались, а на 90-й минуте в контратаке вовсе вырвали победу - 2:1.

В параллельном матче «Наполи» был сильнее «Болоньи» - 2:0. Выздоровевший от коронавируса Ирвинг Лосано оформил дубль.