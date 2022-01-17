«Милан» проиграл «Специи» на 90-й минуте, «Наполи» набрал три очка

В понедельник «Милан» мог вернуться на вершину итальянского футбола. В матче со «Специей» «россонери» доминировали и выиграли первый тайм. На 45-й минуте Тео Эрнандес с 11 метров пробил мимо ворот. А вот в следующей атаке Рафаэл Леау здорово перебросил голкипера.
После перерыва гости отыгрались, а на 90-й минуте в контратаке вовсе вырвали победу - 2:1.
В параллельном матче «Наполи» был сильнее «Болоньи» - 2:0. Выздоровевший от коронавируса Ирвинг Лосано оформил дубль.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл45'
|64'Агудело Кевин (1:1)
|90'Гьяси Эммануэль (1:2)
Меньян Майк•Флоренци Алессандро 70' (Калабрия Давиде ( 70') •Калюлю Пьер • 23'Габбия Маттео • 62'Тео Эрнандес•Крунич Раде•Бакайоко Тьемуэ•Салемакерс Алексис 57' (Мессьяс Жуниор ( 57') •Диас Браим 70' (Жиру Оливье ( 70') •Леау Рафаэл 84' (Ребич Анте ( 84') •Ибрагимович Златан
Проведель Иван • 44'Амьен-Аду Кельвен•Эрлич Мартин•Николау Димитрис•Реца Аркадиуш 77' (Феррер Сальвадор ( 77') •Маджоре Джулио 65' 80' (Коваленко Виктор ( 80') •Кивиор Якуб • 32'Бастони Симоне • 90'Гьяси Эммануэль • 19'Манай Рей 58' (Агудело Кевин ( 58') •Верде Даниэле
17 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|20'Лосано Ирвинг (0:1)
|47'Лосано Ирвинг (0:2)
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама • 43'Бинкс Луис • 90'Теате Артур • 57'Де Сильвестри Лоренцо•Виола Николас 52' (Домингес Николас ( 52') •Сванберг Маттиас•Хики Аарон 72' (Пююхтя Никлас ( 72') •Сориано Роберто 67' (Виньято Эмануэль ( 67') •Сансоне Никола 52' (Фальчинелли Диего ( 52') •Арнаутович Марко 52' (Ольсен Сков Андреас ( 52')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Руй Мариу•Лоботка Станислав•Фабиан Руис 86' (Петанья Андреа ( 86') •Лосано Ирвинг 71' (Политано Маттео ( 71') •Зелиньски Пётр 52' 80' (Демме Диего ( 80') •Элмас Эльиф 86' (Гулам Фаузи ( 86') •Мертенс Дрис 71' (Осимхен Виктор ( 71')
17 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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