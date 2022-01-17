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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» проиграл «Специи» на 90-й минуте, «Наполи» набрал три очка

17 Января 2022 • 22:34 Комментировать (2)
Милан
1:2
Специя
окончен

В понедельник «Милан» мог вернуться на вершину итальянского футбола. В матче со «Специей» «россонери» доминировали и выиграли первый тайм. На 45-й минуте Тео Эрнандес с 11 метров пробил мимо ворот. А вот в следующей атаке Рафаэл Леау здорово перебросил голкипера.

После перерыва гости отыгрались, а на 90-й минуте в контратаке вовсе вырвали победу - 2:1.

В параллельном матче «Наполи» был сильнее «Болоньи» - 2:0. Выздоровевший от коронавируса Ирвинг Лосано оформил дубль.

Протокол игры  
Милан 1:2Специя
(1:0) Леау Рафаэл45'   
  64'Агудело Кевин (1:1)
  90'Гьяси Эммануэль (1:2)
Меньян МайкФлоренци Алессандро  70' (Калабрия Давиде (  70') Калюлю Пьер   23'Габбия Маттео   62'Тео ЭрнандесКрунич РадеБакайоко ТьемуэСалемакерс Алексис  57' (Мессьяс Жуниор (  57') Диас Браим  70' (Жиру Оливье (  70') Леау Рафаэл  84' (Ребич Анте (  84') Ибрагимович Златан
Запасные: Ди Гесу ЭнрикоСтанга ЛукаКастильехо СамуэльМальдини ДаниэльТатарушану ЧиприанМиранте Антонио
Проведель Иван   44'Амьен-Аду КельвенЭрлич МартинНиколау ДимитрисРеца Аркадиуш  77' (Феррер Сальвадор (  77') Маджоре Джулио   65'  80' (Коваленко Виктор (  80') Кивиор Якуб   32'Бастони Симоне   90'Гьяси Эммануэль   19'Манай Рей  58' (Агудело Кевин (  58') Верде Даниэле
Запасные: Нзола М'БалаШер АймарЗовко ПетарБертола НиколоЗут ЙерунСала ДжакопоСтрелец ДавидХристов ПеткоАнтист Жанис
17 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Болонья 0:2Наполи
  20'Лосано Ирвинг (0:1)
  47'Лосано Ирвинг (0:2)
Скорупски ЛукашСумаоро Адама   43'Бинкс Луис   90'Теате Артур   57'Де Сильвестри ЛоренцоВиола Николас  52' (Домингес Николас (  52') Сванберг МаттиасХики Аарон  72' (Пююхтя Никлас (  72') Сориано Роберто  67' (Виньято Эмануэль (  67') Сансоне Никола  52' (Фальчинелли Диего (  52') Арнаутович Марко  52' (Ольсен Сков Андреас (  52')
Запасные: Барди ФранческоМедель ГариБаньолини НиколаRiccardo StivanelloБонифаци КевинВан Хойдонк СиднейКанджано Джанмарко
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусРуй МариуЛоботка СтаниславФабиан Руис  86' (Петанья Андреа (  86') Лосано Ирвинг  71' (Политано Маттео (  71') Зелиньски Пётр   52'  80' (Демме Диего (  80') Элмас Эльиф  86' (Гулам Фаузи (  86') Мертенс Дрис  71' (Осимхен Виктор (  71')
Запасные: Марфелла ДавидеМалку КевинИдасяк ГубертДзаноли АлессандроТуанзебе АкселВергара Антонио
17 января. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Специя
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
17 Января 2022 в 22:38
Милан повторяет прошлый сезон.
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окончен Милан 1:2 Специя 1.27 5.80 10.80
окончен Болонья 0:2 Наполи 4.10 3.55 1.90
Идет 5 минута Фиорентина 0:0 Дженоа 1.42 4.90 8.50
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