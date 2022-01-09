Недавно главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что клуб ищет нового центрального защитника в связи с серьезной травмой Симона Кьяера. Как оказалось, в списке потенциальных претендентов на замену датчанину нашлось место представителю «Манчестер Юнайтед» Эрику Байи.

Ивуариец редко получает свой шанс в составе манкунианцев в текущем сезоне, а «Милан» готов предоставить ему постоянную игровую практику. Итальянцы в ближайшее время сделают запрос касательно аренды футболиста на шесть месяцев, передает портал Goal.

Пока неизвестно, согласится ли отпускать Байи наставник «МЮ» Ральф Рангник, который вынужден справляться с определенными кадровыми трудностями в оборонительной линии.