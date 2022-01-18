​Пиоли: «Судья принёс извинения»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после домашнего поражения от «Специи» со счётом 1:2 в чемпионате Италии.

Напомним, что арбитр Марко Серра в концовке игры допустил довольно грубую ошибку и теперь может быть отстранён от работы на какое-то время.

«Мы знали, что это несправедливо. Судья даже принёс извинения. Обидно. Но мы тоже виноваты – нужно было забивать больше голов в первой половине матча», - высказался Пиоли для DAZN.

«Милан» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Россонери» отстают от «Интера» на два очка, проведя на один матч больше.