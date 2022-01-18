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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Судья принёс извинения»

18 Января 2022 • 09:34 Комментировать
Милан
1:2
Специя
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после домашнего поражения от «Специи» со счётом 1:2 в чемпионате Италии.

Напомним, что арбитр Марко Серра в концовке игры допустил довольно грубую ошибку и теперь может быть отстранён от работы на какое-то время.

«Мы знали, что это несправедливо. Судья даже принёс извинения. Обидно. Но мы тоже виноваты – нужно было забивать больше голов в первой половине матча», - высказался Пиоли для DAZN.

«Милан» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Россонери» отстают от «Интера» на два очка, проведя на один матч больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Марко Серра
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