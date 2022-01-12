Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Милана» излечился от коронавируса

12 Января 2022 • 16:27 Комментировать
Милан
...
Специя
1.33 5.35 9.10
17.01 20:30

Приятная новость для поклонников «Милана» - «россонерри» могут вновь рассчитывать на своего румынского голкипера Чиприана Татарушану, который излечился от последствий коронавируса. Теперь он снова может приступить к тренировкам. О том, что Татарушану заболел, стало известно 3 января, но из строя он выбыл, как оказалось, чуть более чем на неделю. За это время он пропустил два матча.

Сообщение о том, что Татарушану приступает к тренировкам, появилось на официальном сайте «Милана». В нынешнем сезоне он сыграл в девяти матчах. За «Милан» бывший голкипер румынской сборной выступает с 2020 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Чиприан Татарушану
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МИЛАН СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
16:42 · Италия. Серия А
Мино Райолу срочно прооперировали
16:27 · Италия. Серия А
Голкипер «Милана» излечился от коронавируса
16:02 · Англия. Премьер-лига
Нуну Тавареш снова на радаре у «Лацио»
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Милан» заменит Кьяера защитником «Манчестер Юнайтед»
09:59 · Италия. Серия А
Эриксен, перенёсший остановку сердца, вернулся к тренировкам на поле видео
09:19 · Италия. Серия А
Кулибали рассказал, почему сорвался трансфер в «ПСЖ» 1
08:38 · Англия. Премьер-лига
Кепа может перейти в «Лацио», который тренирует Сарри 1
08:31 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл альтернативу Азмуну 3
08:10 · Италия. Серия А
Аллегри отказал «Реалу» ради «Ювентуса»
02:11 · Италия. Серия А
Аллегри: «Мы будем играть против сильнейшей команды Италии»
00:45 · Италия. Серия А
«Кальяри» на 90-й минуте добыл волевую победу в матче с «Болоньей»
00:22 · Италия. Серия А
Кастильехо интересен нескольким клубам Ла Лиги
00:21 · Италия. Серия А
Менеджеры «Торонто» рассказали, как вышли на Инсинье
11 Января
23:31 · Италия. Серия А
Лосано возвращается в строй
23:08 · Италия. Серия А
«Рома» приобрела игрока «Порту»
Все новости
Рекомендуем