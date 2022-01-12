Голкипер «Милана» излечился от коронавируса

Приятная новость для поклонников «Милана» - «россонерри» могут вновь рассчитывать на своего румынского голкипера Чиприана Татарушану, который излечился от последствий коронавируса. Теперь он снова может приступить к тренировкам. О том, что Татарушану заболел, стало известно 3 января, но из строя он выбыл, как оказалось, чуть более чем на неделю. За это время он пропустил два матча.

Сообщение о том, что Татарушану приступает к тренировкам, появилось на официальном сайте «Милана». В нынешнем сезоне он сыграл в девяти матчах. За «Милан» бывший голкипер румынской сборной выступает с 2020 года.