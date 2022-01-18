«Я реализовал свою мечту», - заявил автор победного гола в ворота «Милана»

«Милан» сенсационно проиграл на своем поле «Специи», пропустив роковой гол уже в добавленное арбитром время. Решающий мяч в ворота «Милана» забил уроженец Ганы Эммануэль Гьяси. Это был его четвертый гол в сезоне, и впервые его успех принес команде сразу три очка. Гьяси счастлив, сообщает football-italia.net.

- Это была моя мечта: сыграть тут и провести такой матч. Я благодарен всем. Мы заслужили эту победу, так как напряженно работали на нее на всех тренировках. Скромность и самоотверженность приносят самые неожиданные результаты. Мы переиграли сегодня топ-клуб, надо работать и играть с таким же настроем и дальше, - доволен Гьяси.