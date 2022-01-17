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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович проводит 150-й матч в составе «Милана»

17 Января 2022 • 21:42 Комментировать
Милан
1:2
Специя
окончен

Круглая цифра для легендарного Златана Ибрагимовича - 150-й матч в составе не менее легендарного «Милана». Ибрагимович выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год, затем вернулся в клуб в 2020 году. Юбилейным для него стал матч со «Специей», который проходит в настоящий момент.

Остается надеяться, что свой юбилей Златан отметит приличествующим образом и забьет гол. Если это случится, то Златан побьет рекорд, который на данный момент он делит с Криштиану Роналду. Оба забивали в ворота 80 разных команд в пяти лучших европейских лиг в общей сложности.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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окончен Милан 1:2 Специя 1.27 5.80 10.80
окончен Болонья 0:2 Наполи 4.10 3.55 1.90
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.42 4.90 8.50
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