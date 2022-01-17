Ибрагимович проводит 150-й матч в составе «Милана»

Круглая цифра для легендарного Златана Ибрагимовича - 150-й матч в составе не менее легендарного «Милана». Ибрагимович выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год, затем вернулся в клуб в 2020 году. Юбилейным для него стал матч со «Специей», который проходит в настоящий момент.

Остается надеяться, что свой юбилей Златан отметит приличествующим образом и забьет гол. Если это случится, то Златан побьет рекорд, который на данный момент он делит с Криштиану Роналду. Оба забивали в ворота 80 разных команд в пяти лучших европейских лиг в общей сложности.