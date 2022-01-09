​Ибрагимович повторил достижение Роналду

В воскресенье «Милан» проводит гостевой матч итальянской Серии А против «Венеции». Команда Стефано Пиоли смогла забить быстрый гол – точный удар удался Златану Ибрагимовичу.

«Венеция» стала 80-й командой из топовых лиг Европы, в воротах которой расписался Ибрагимович за последние 22 года. Если брать XXI век, то шведский форвард «Милана» повторил достижение Криштиану Роналду, установленное им в конце декабря. Тогда португалец тоже забил 80-й команде из топ-лиг, поразив ворота «Бёрнли». Об этом рассказывает Football Italia.

Следить за развитием событий в матче «Венеция» - «Милан» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.