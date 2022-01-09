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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович повторил достижение Роналду

09 Января 2022 • 15:21 Комментировать
Венеция
0:3
Милан
6.00 4.20 1.58
2-й тайм

В воскресенье «Милан» проводит гостевой матч итальянской Серии А против «Венеции». Команда Стефано Пиоли смогла забить быстрый гол – точный удар удался Златану Ибрагимовичу.

«Венеция» стала 80-й командой из топовых лиг Европы, в воротах которой расписался Ибрагимович за последние 22 года. Если брать XXI век, то шведский форвард «Милана» повторил достижение Криштиану Роналду, установленное им в конце декабря. Тогда португалец тоже забил 80-й команде из топ-лиг, поразив ворота «Бёрнли». Об этом рассказывает Football Italia.

Следить за развитием событий в матче «Венеция» - «Милан» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Криштиану Роналду Златан Ибрагимович
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ВЕНЕЦИЯ МИЛАН
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Идет 91 минута Венеция 0:3 Милан 6.00 4.20 1.58
09.01  16:30 Эмполи ... Сассуоло 2.55 3.85 2.55
09.01  18:30 Наполи ... Сампдория 1.33 5.30 10.00
09.01  18:30 Удинезе ... Аталанта 6.60 4.70 1.45
09.01  20:30 Рома ... Ювентус 3.35 3.45 2.23
09.01  20:30 Дженоа ... Специя 2.10 3.35 3.75
09.01  22:45 Интер Милан ... Лацио 1.40 4.90 8.20
09.01  22:45 Верона ... Салернитана 1.39 5.00 8.20
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