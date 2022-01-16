Пиоли: «Нет смысла покупать игроков просто ради покупки, трансферы должны усиливать команду»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился своим мнением касательно трансферной политики клуба в январе. Напомним, что «россонери» продолжают активные поиски нового центрального защитника на замену трамированному Симону Кьяеру.

«Мы не хотим покупать игроков просто ради покупки, в этом нет смысла. Трансферы должны усиливать команду. Посмотрите, Габбья и Калулу показали себя с лучшей стороны, они надежны и готовы к важным матчам. Мы подпишем нового футболиста только если появится подходящая возможность», - сказал Пиоли на пресс-конференции накануне поединка со «Специей» в рамках Серии А.

Напомним, что ранее в «Милан» сватали защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи, а также дорогостоящего Свена Ботмана из «Лилля».