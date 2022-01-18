​Арбитр наказал «Милан» и может столкнуться с дисквалификацией

Арбитр Марко Серра может столкнуться с длительной дисквалификацией по итогам своей работы на матче Серии А между «Миланом» и «Специей» (1:2). Об этом на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

В концовке игры при счёте 1:1 Серра не засчитал гол игрока «Милана» Жуниора Мессьяса, не позволив хозяевам поля реализовать преимущество. После фола игрока «Специи» судья дал свисток, не дождавшись окончания эпизода, хотя мяч отскочил к Мессьясу, и тот точно пробил. В итоге вместо гола «Милан» получил лишь штрафной удар. Позже «россонери» пропустили и проиграли 1:2.

Марко Серра теперь может быть отстранён от работы. Отмечается, что руководители ассоциации судей принесли «Милану» извинения.