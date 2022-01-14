Томори выбыл из строя на месяц

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори получил травму в кубковом матче против «Дженоа», омрачив руководству клуба радость от победы со счетом 3:1. Как выяснилось, футболист получил повреждение мениска, которое вынудило его лечь под хирургический скальпель.

Небольшая операция прошла сегодня, после чего было выпущено официальное коммюнике - Томори придется пропустить примерно месяц. Срок не такой большой, однако в ближайшее время «Милану» предстоят матчи с «Интером» и «Ювентусом», и кадровые проблемы тут могут быть очень некстати, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

У «Милана» есть и другие кадровые проблемы - до конца сезона выбыл Кьяер, в лазарете остается Романьоли, так что в центре защиты Стефано Пиоли может рассчитывать только на Габбью и Калюлю.