Тьяго Мотта прокомментировал сенсационную победу над «Миланом»

«Специя» удивила весь мир, обыграв на «Сан-Сиро» идущий вторым в турнирной таблице «Милан», и Тьяго Мотта, в свое время выступавший за «Интер», конечно же, очень доволен. Он похвалил всех игроков своей команды, которые переломили ход неудачно складывавшегося матча и счет 0:1 превратили в итоговые 2:1. Слова Мотты приводит ilposticipo.it.

- Должен похвалить всех ребят. Мы знали, что матч будет сложным, придется обороняться, но нам это удалось, мы терпели и были вознаграждены. Мы создавали моменты и до того, как забили победный мяч, поэтому, думаю, в целом мы заслужили победу, - заявил Мотта, которого не так давно хотели уволить.

Благодаря этой победе «Специя» сумела отдалиться от зоны вылета, теперь на счету команды 22 очка в 22 матчах.