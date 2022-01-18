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Чемпионат Италии. Серия А

Тьяго Мотта прокомментировал сенсационную победу над «Миланом»

18 Января 2022 • 00:51 Комментировать
Милан
1:2
Специя
окончен

«Специя» удивила весь мир, обыграв на «Сан-Сиро» идущий вторым в турнирной таблице «Милан», и Тьяго Мотта, в свое время выступавший за «Интер», конечно же, очень доволен. Он похвалил всех игроков своей команды, которые переломили ход неудачно складывавшегося матча и счет 0:1 превратили в итоговые 2:1. Слова Мотты приводит ilposticipo.it.

 - Должен похвалить всех ребят. Мы знали, что матч будет сложным, придется обороняться, но нам это удалось, мы терпели и были вознаграждены. Мы создавали моменты и до того, как забили победный мяч, поэтому, думаю, в целом мы заслужили победу, - заявил Мотта, которого не так давно хотели уволить.

Благодаря этой победе «Специя» сумела отдалиться от зоны вылета, теперь на счету команды 22 очка в 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тьяго Мотта Специя
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окончен Милан 1:2 Специя 1.28 5.70 10.50
окончен Болонья 0:2 Наполи 4.35 3.55 1.85
окончен Фиорентина 6:0 Дженоа 1.42 4.90 8.50
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