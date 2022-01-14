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Чемпионат Италии. Серия А

Томори получил травму в матче Кубка Италии

14 Января 2022 • 00:28 Комментировать
Милан
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Специя
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17.01 20:30

Защитник «Милана» Фикайо Томори был заменен на 24-й минуте матча 1/8 финала Кубка Италии против «Дженоа». По сообщениям Football Italia, игрок почувствовал дискомфорт в колене. Сначала нигериец пытался продолжить игру, но затем был заменен на Алессандро Флоренци.

Что примечательно, некоторое время назад «Милан» уже лишился другого центрального защитника – Симона Кьяера, который вылетел на долгое время. Вместо датчанина «россонери» хотели приобрести Свена Ботмана из «Лилля», но получили отказ от французов.

Таким образом, в лазарете «Милана» сейчас находится 9 футболистов: Ибрагимович, Кастильехо, Беннасер, Пеллегри, Романьоли, Калабриа, Кьяер, Кессье и Балло-Туре. Причины отсутствия игроков разные: кто-то травмирован, кто-то болеет коронавирусом, а кто-то уехал на Кубок Африки.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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