Томори получил травму в матче Кубка Италии

Защитник «Милана» Фикайо Томори был заменен на 24-й минуте матча 1/8 финала Кубка Италии против «Дженоа». По сообщениям Football Italia, игрок почувствовал дискомфорт в колене. Сначала нигериец пытался продолжить игру, но затем был заменен на Алессандро Флоренци.

Что примечательно, некоторое время назад «Милан» уже лишился другого центрального защитника – Симона Кьяера, который вылетел на долгое время. Вместо датчанина «россонери» хотели приобрести Свена Ботмана из «Лилля», но получили отказ от французов.

Таким образом, в лазарете «Милана» сейчас находится 9 футболистов: Ибрагимович, Кастильехо, Беннасер, Пеллегри, Романьоли, Калабриа, Кьяер, Кессье и Балло-Туре. Причины отсутствия игроков разные: кто-то травмирован, кто-то болеет коронавирусом, а кто-то уехал на Кубок Африки.