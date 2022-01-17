Камара намекает на переход в топ-клуб Серии А

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может стать игроком «Ромы» или «Милана». На вопрос журналиста Football Italia о возможных вариантах продолжения карьеры, Камара ответил: «Случится может все, что угодно». Напомним, что контракт игрока с «Марселем» истекает в июне этого года.

«Если я останусь, то сделаю все возможное, чтобы помочь клубу достичь главной цели – пробиться в Лигу чемпионов. Трансферное окно открыто, поэтому случиться может все, что угодно. Я должен сконцентрироваться на своих текущих задачах и по максимуму выкладываться на поле для того, чтобы помочь своей команде», – заявил Камара после домашней ничьи против «Лилля».

Также ранее ходили слухи о том, что в услугах Камара заинтересован лондонский «Челси».