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Чемпионат Италии. Серия А

Камара намекает на переход в топ-клуб Серии А

17 Января 2022 • 17:29 Комментировать
Милан
...
Специя
1.27 5.80 10.80
Через 2 ч. 41 мин.

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара может стать игроком «Ромы» или «Милана». На вопрос журналиста Football Italia о возможных вариантах продолжения карьеры, Камара ответил: «Случится может все, что угодно». Напомним, что контракт игрока с «Марселем» истекает в июне этого года.

«Если я останусь, то сделаю все возможное, чтобы помочь клубу достичь главной цели – пробиться в Лигу чемпионов. Трансферное окно открыто, поэтому случиться может все, что угодно. Я должен сконцентрироваться на своих текущих задачах и по максимуму выкладываться на поле для того, чтобы помочь своей команде», – заявил Камара после домашней ничьи против «Лилля».

Также ранее ходили слухи о том, что в услугах Камара заинтересован лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Марсель Бубакар Камара
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17.01  20:30 Милан ... Специя 1.27 5.80 10.80
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